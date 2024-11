Linkin Park confirma concierto en Perú: conoce la fecha y detalles de la preventa

¡Linkin Park regresa a Sudamérica! La icónica banda anunció este jueves su esperado tour mundial 'From Zero', en el cual visitarán varios países de la región, incluyendo Perú. Los fans peruanos podrán ver en vivo a la banda el próximo 29 de octubre de 2025, marcando su regreso a los escenarios con Emily Armstrong como nueva vocalista junto a Mike Shinoda y los demás integrantes.

GIRA 'FROM ZERO'

Después de varios años alejados de los escenarios, Linkin Park vuelve con su gira 'From Zero', que incluirá presentaciones en países como Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Perú. La fecha confirmada para su show en Lima es el 29 de octubre de 2025, aunque aún no se ha revelado el lugar exacto del concierto ni la productora a cargo del evento. La gira ha generado gran expectativa en el país, y se espera que en los próximos días se anuncien más detalles.

La incorporación de Emily Armstrong, quien ha impresionado en las primeras presentaciones en Europa, ha sido uno de los grandes atractivos de esta gira, logrando cautivar al público sin perder la esencia que caracteriza a la banda.

PREVENTA DE ENTRADAS

La preventa de entradas comenzará el lunes 18 de noviembre, según confirmó la banda a través de sus redes sociales. Aunque aún no se han revelado los precios de las entradas ni los puntos de venta, se espera que el espectáculo en Perú cuente con la misma infraestructura y calidad que Linkin Park ha mostrado en otros conciertos de esta gira.