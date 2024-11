John Krasinski es el hombre más sexy de 2024, según la revista People

John Krasinski ha sido calificado como el ‘hombre vivo más sexy de 2024’ por la revista People, una noticia que lo tomó por sorpresa.

"Pensé que me estaban tomando el pelo", dijo el intérprete del papel ‘Jim Halpert’ de la popular serie The Office.

"No es así como me suelo despertar, pensando: '¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre vivo más sexy?'", agregó.

¿CÓMO REACCIONÓ EMILY BLUNT?

Por otro lado, la actriz Emily Blunt se mostró feliz por el título de su pareja, destacando a su estilo que llenará su vivienda con la portada del magazine.

"A mis hijas les encantará, no será nada raro", sostuvo.

Ante este logro, el actor bromeó con que este nuevo título no hará la diferencia en su casa y que posiblemente Blunt lo mandé a hacer más tareas domésticas.

“Bueno, creo que me va a obligar a hacer más tareas domésticas. Cuando salga esto, Emily dirá: 'Está bien, eso significa que realmente te lo vas a ganar aquí en casa'", bromeó.