Ricky Trevitazo arremete contra Cueva tras su debut en la música: “No escucho tonterías”

Tras el debut de Christian Cueva en la música peruana con el tema ‘Cervecero’ de Armonía 10, el cual le costó la crítica de Marisol. Ahora el exintegrante de Skándalo, Ricky Trevitazo arremetió contra ‘Aladino’ por soltar los gallos en el micrófono.

En declaraciones para América Hoy, Ricky aseguró que hasta el momento no ha escuchado a Cueva con la canción, pero tampoco tiene la intención de hacerlo, ya que no esta acostumbrado a observar trabajos mal hechos.

"Yo no la he escuchado, pero tampoco estoy para escuchar tonterías. No escucho lo que no me apetece (…) No lo digo por Pamela Franco", sostuvo Trevitazo dejando en claro que sus críticas fueron directas para el jugador de Cienciano.

MENCIONA A FUTBOLISTAS PERUANOS EN EL TEMA

En la pista que se compartió en las plataformas digitales, se escucha a Christian Cueva mencionando a integrantes de la selección peruana como André Carrillo y Gianluca Lapadula. Del mismo modo a su amigo y dueño de la cevichería Mi Barrunto.