Marisol critica la nueva versión de 'El Cervecero' de Cueva y Franco: "no destruyan la cumbia"

En medio de una polémica en la farándula nacional, el futbolista Christian Cueva ha sorprendido al público con su reciente incursión en la música. Cueva, conocido por su participación en la selección peruana, lanzó su propia versión de "El Cervecero", popular tema de cumbia de la orquesta Armonía 10. Esta decisión ha generado un fuerte revuelo, especialmente en el mundo de la cumbia, donde figuras destacadas como Marisol, la "Faraona de la cumbia", no han tardado en expresar su inconformidad.

MARISOL: "NO SIGAN DESTRUYENDO LAS CANCIONES"

La respuesta de Marisol, una de las exponentes más respetadas del género, ha sido contundente. En declaraciones a América Hoy, la cantante aseguró que prefería no opinar demasiado sobre el debut de Cueva en la música, ya que “cualquier cosa que diga se toma para mal”. No obstante, dejó claro su rechazo al afirmar: “Simplemente, no sigan destruyendo las canciones”. Marisol enfatizó que, para ella, el género cumbiambero es más que entretenimiento; es una cultura que merece respeto y cuidado, en un aparente llamado a no desvirtuar el estilo que caracteriza a esta música.

La versión de Cueva no solo ha impactado por su inesperado giro hacia la música, sino también por sus cambios en la letra original, donde el futbolista incluye referencias a sus compañeros de la selección peruana. En su interpretación de "El Cervecero", Cueva canta: "Traigan a Carrillo, a Cueva y Lapadula que quiero beber y beber y beber hasta morir", un añadido que, según los fans de la cumbia tradicional, resta autenticidad al tema original.

¿RESPUESTA A UNA MALA RACHA?

La incursión musical de Christian Cueva llega en un momento complejo de su carrera futbolística, lo que ha suscitado interrogantes entre el público y los medios. Al ser consultada sobre si este nuevo proyecto artístico podría ser una respuesta a un mal momento en su carrera deportiva, Marisol se limitó a decir: “No lo creo de verdad, pero sí puedo decir que no sigan destruyendo la cumbia”.

La presentación de Cueva junto a Pamela Franco, quien lo acompañó en esta versión de "El Cervecero", ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales y en los programas de entretenimiento. Aunque el tema ha generado miles de reproducciones, no ha logrado evitar las críticas de quienes ven en esta colaboración una desviación de la esencia original de la cumbia.