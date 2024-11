Glenda Rodríguez desmiente haber vuelto con John Kelvin y revela detalles: “se hacía popo y orinaba en cualquier sitio”

En medio de los rumores de una presunta reconciliación, Glenda Rodríguez dejó en claro que no ha vuelto con John Kelvin luego de haberlo denunciado por violencia y dio a conocer el calvario que vivió junto al cantante.

La exbailarina, acompañada de su defensa, contó en el programa de Magaly Medina las difíciles situaciones que vivió durante su relación con el cumbiambero: sus problemas con el alcohol, violencia e incluso, un presunto intento de suicidio.

En un video grabado antes de su última detención, se observa al artista completamente desnudo y ebrio frente personal de seguridad: en el clip se le escucha a Glenda acusarlo de romper una lámpara y querer meterse un cabezazo con un espejo.

“Él me buscaba, decía que iba a cambiar, hemos llevado terapia psicológica, el doctor ha ido a la casa. Él tomaba demasiado, él tenía todas las esperanzas de recuperar su imagen", señaló Rodríguez entre lágrimas.

PROBLEMAS CON EL ALCOHOL

La exbailarina señala que muchas veces tuvo que limpiar el orine y la materia fecal de Kelvin tras verse imposibilitado de controlar sus esfínteres debido a su estado de embriaguez.

“Lo cuidaba porque pensaba que todos necesitamos una segunda oportunidad, pero él no valoraba nada de lo que hacía por él. Lo limpiaba, le hacía todo, y él solo se hacía popó y orinaba en cualquier sitio. No valora cuando le limpio el pantalón, cuando lo cuido”, sostuvo.

AGRESIÓN FRENTE A SU FAMILIA

Rodríguez también contó que en marzo también fue agredida por el cantante de cumbia frente a su familia.

“Me golpeó delante de todos, y me pidieron que me fuera. Fue un golpe tan fuerte que ya no pude más”, expuso, destacando que pensaba que “con el tiempo cambiaría”.

Por otro lado, dio a conocer que una vez bajo los efectos del alcohol quiso lanzarse desde un cuarto piso frente a un psicólogo que los estaba atendiendo.

“Se quiso tirar del cuarto piso frente al psicólogo, pensó que era un policía, se imagina cosas, se me tiró encima, me ahorcó”, agregó.

Finalmente, la exbailarina sostiene que no tiene intención de retomar la relación con Kelvin y que pese a sentirse “destruida por dentro”, está trabajando en sí misma para sanar “todo el daño” que le hizo este vínculo sentimental.