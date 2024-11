Pamela Franco no descarta tener otro hijo: "Me gustaría que mi hijita esté acompañada"

El pasado 9 de noviembre, la cantante de cumbia Pamela Franco compartió sus pensamientos sobre la maternidad en el programa de Ernesto Pimentel. Durante la conversación, Franco comentó su anhelo de darle un compañero a su hija, aunque aclaró que por el momento se encuentra enfocada en su carrera musical. Su pareja, el futbolista Christian Cueva, ha expresado su apoyo y amor hacia ella, lo cual ha generado expectativa sobre una posible ampliación de su familia.

PAMELA FRANCO: “NO DESCARTO TENER OTRO HIJO”

Pamela Franco, al ser consultada sobre sus planes de maternidad, reveló que aunque no es una decisión inminente, no la ha descartado. “Ahora estoy trabajando, entonces como que no lo pienso, pero no lo descarto tampoco”, comentó la cantante en la entrevista, dejando ver que la idea de tener otro hijo está latente.

Franco también habló del deseo de que su hija tenga compañía: “Tengo una hijita y me gustaría que ella esté acompañada, pero nadie sabe lo que pueda pasar”. A su vez, subrayó que actualmente prefiere concentrarse en sus proyectos laborales, sin apresurarse en tomar decisiones personales de esa magnitud.

CHRISTIAN CUEVA REAFIRMA SU AMOR Y APOYO A PAMELA FRANCO

Por su parte, el futbolista Christian Cueva expresó públicamente su amor y admiración por Franco en una entrevista reciente. En un evento de promoción de su nueva colaboración musical, una versión del tema “El cervecero”, Cueva calificó a Pamela como “la mujer de mi vida” y manifestó su disposición para acompañarla en sus proyectos musicales. “Si Dios permite siempre acompañar a Pamela en su carrera, pues lo voy a hacer y feliz de eso”, dijo Cueva, dejando claro su compromiso en la relación.

Asimismo, el jugador compartió su admiración por el talento de Pamela y su apoyo en su desarrollo profesional y personal. Aunque fue cuestionado sobre una posible boda, Cueva respondió con cautela, señalando que es un tema para el futuro: “Primero hay cosas que siempre hay que arreglar, vamos por partes”, comentó el futbolista, sin descartar completamente la idea de matrimonio con Franco.