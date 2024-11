Así fue la boda de 100 mil soles de Tony Rosado y Susan Pacheco: Cueva no fue, pero Domínguez sí

El último sábado, Tony Rosado y Susan Pacheco se dieron el sí en una lujosa boda en Piura, que estuvo generando gran expectativa en la farándula peruana.

De acuerdo a Infobae, esta celebración nupcial costó alrededor de 100 mil soles; no obstante, el cantante de cumbia precisó que nada fue canje y que tuvo que invertir de su propio bolsillo para llevar a cabo esta esperada fiesta, que contó con más de 200 invitados.

"Para mi amor se ha cumplido un sueño más, ahora sí estamos unidos, ahora sí no nos separa nadie, nadie, ni la mejor bruja que está en ATV", fue la promesa de amor que le hizo el artista a Susan, con quien lleva más de 36 años de relación.

EL ENCUENTRO DE LOS ’CHRISTIANS’ NO SE DIO

Durante la semana se estuvo especulando de un posible encuentro entre Christian Cueva y Christian Domínguez en esta boda; no obstante, el futbolista fue el gran ausente en dicha celebración, pese a haberle confirmado a Rosado su asistencia.

“No sé a cuál de las dos Pamelas va a llevar, pero él ya me dijo que va a estar ahí (¿Qué le diría a Cueva si se sube al escenario a cantar las canciones de Pamela Franco?) Yo no le voy a decir que no, si él se siente feliz haciendo eso, gustoso que esté en mi boda Cuevita y Pamela”, señaló en su momento Tony.

Como bien se sabe, ‘La Gran Orquesta’ del conductor de Préndete fue contratada para la celebración de Rosado y Pacheco.