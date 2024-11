The Cure logra un nuevo álbum “número uno” en sus 32 años de carrera

Su esperado regreso es una realidad con una nueva producción musical. El nuevo disco de la banda inglesa, The Cure es mejor de que sus propios fans esperaban y así los demuestran las ventas, que han traído consigo una nueva marca para Robert Smith y compañía.

El disco de The Cure se llama “Songs Of A Lost World” y ha llegado al top de las listas en el Reino Unido, estableciendo así un nuevo número uno para la banda en 32 años.

Su último disco número uno había sido Wish, de 1992, trabajo que dejó clásicos como “High”, “Friday I’m in love” y 2A Letter to Elise”.

La palabra de Robert Smith

“Es enormemente alentador y genuinamente reconfortante experimentar una reacción tan maravillosa al lanzamiento del nuevo álbum de Cure", comentó el líder de The Cure, sobre su nuevo trabajo discográfico.

“A todos los que lo compraron, lo escucharon, lo amaron y creyeron en nosotros a lo largo de los años: ¡GRACIAS!”, agregó Robert Smith.

Cabe señalar que, su nuevo disco es el primer larga duración del grupo en 16 años.