Escándalo en Miss Universo: Italy Mora, candidata de Panamá, cuenta su verdad tras su expulsión

A pocos días del Miss Universo 2024, la organización decidió retirar a la candidata de Panamá, Italy Mora, del certamen, una decisión que ha generado gran controversia.

La organización atribuyó dicha decisión a un “error personal” de la participante por haber incumplido con las normas del certamen, específicamente por haber salido de su habitación y estar acompañada de su novio en otro cuarto del hotel.

"La organización Miss Universo lamenta comunicar el retiro de la candidata de Panamá del certamen Miss Universo 2024. Esta decisión ha sido tomada luego de una evaluación exhaustiva por parte de nuestra comisión disciplinaria", se lee en comunicado que emitió el certamen a inicios de mes.

En una entrevista, en la que estuvo acompañada de su pareja Juan Abadía, el empresario de 30 años señaló los motivos por los que se encontraba en el hotel: "Cuando llegué, ella no tenía ni un tacón, ni un vestido, ni un panty. Yo fui quien le compré todo, incluido el vestido de Carolina Herrera, que costó casi siete mil dólares".

“ES UN MANIPULADOR”

Mora responsabilizó a César Anel Rodríguez, director de la Organización Señorita Panamá, de ser el responsable de su destitución, alegando que ella salió de su habitación bajo el “mandato” de este directivo para ir a otro cuarto donde la iban a maquillar durante la madrugada, dejando en claro que Miss Universo no tiene nada que ver con esta “pelea”.

"Estoy aquí para hablar por ellas porque hay muchas que no se atreven. Yo sí lo voy a hacer. No me parece justo que sea una persona tan abusadora y manipuladora. No se merece tener la franquicia de Panamá. Tiene que pasar a unas manos que sean responsables y que quieran ese trabajo. Quiero pedirle disculpas a Panamá por todo lo sucedido. Muchos tenían la ilusión de que llegara lejos en el concurso", dijo, Mora también señala que ella tuvo que hacerse cargo de gran parte de los gastos de su participación, pese a que esa es una responsabilidad de las organizaciones de cada país.

DESPEJA RUMORES SOBRE EXPULSIÓN EN UN COMUNICADO

"El pasado 1 de noviembre de 2024 fui informada sobre mi salida del certamen Miss Universo. En momentos en los que me preparaba para asistir a la noche de gala, la organización me comunicó su decisión de que debía abandonar la concentración", se lee en el comunicado que compartió la modelo en su cuenta de Instagram.

Mora cuestionó dicha medida, calificándola de “severa” y despejó los rumores sobre los motivos de su expulsión, específicamente en torno al presunto encuentro con su pareja.

"Se me indicó que dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación, la cual admito ocurrió para maquillarme y recoger ítems personales, lamentablemente confié y seguí indicaciones, sin medir consecuencias. Sin embargo, quiero expresar que considero fue una medida severa, y que en su lugar podría haberse solucionado con un diálogo o llamado de atención", aseguró.