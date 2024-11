Pamela Franco propone reunirse con Karla Tarazona: "es más, hasta con Christian Domínguez”

Pese a que Karla Tarazona fue enfática al manifestar que no tiene ningún interés en aclarar nada con Pamela Franco, la cantante de cumbia propuso reunirse con ella y con Janet Barboza para terminar de cerrar la controversia en la que se encuentran involucradas.

¿QUÉ PASÓ?

El día de ayer, Ethel Pozo y Janet Barboza hicieron mención en el programa que conducen que Franco habría estado hablando mal de Tarazona, cuando aún era pareja de Domínguez.

“Rajaba de alma de Karla y decía que era insufrible, entre otras cosas, que no puedo decir porque involucra a los hijos”, dijo la popular ‘Rulitos’ en su espacio televisivo.

Ante estas declaraciones, la conductora de Préndete dijo que no descarta la idea de conversar con Barboza del tema: “De repente Janet está mintiendo y por defenderse puede tirarle barro a otra persona que no ha dicho nada”.

No obstante, rechazó la idea de reunirse con Franco, destacando que no tiene interés en aclarar nada con ella y que no son amigas.

“No somos amigas como lo ha dicha ella. Nos conocemos por los niños, porque ha sido pareja de Christian”, agregó ante las preguntas de Kurt Villavicencio.

PAMELA FRANCO PIDE REUNIRSE CON TARAZONA Y BARBOZA

“Ahora Karla dice que quiere reunirse con Janet para hablar y que le cuente. Mira, esto es muy sencillo, estamos hablando tres personas adultas. Si quieren, nos sentamos las tres y se lo digo en la cara de cada una; es más, hasta con Christian Domínguez. Esta historia acaba, porque yo me canso”, sostuvo la cantante a América Noticias.