Christian Cueva todavía no piensa divorciarse de Pamela López: Vemos otro tema dice abogado del jugador

En entrevista con el programa Amor y Fuego, Henrry Grauss, abogado del futbolista Christian Cueva, señaló que su cliente cumple con la manutención de sus tres hijos y que todavía no ha iniciado los trámites para divorciarse de su esposa Pamela López.

“De momento no hemos hablado de divorcio, Christian Cueva no me ha tocado el tema, no sé si la otra parte también. Seguramente en su momento se tocará, ahora solo estamos viendo el tema de violencia familiar”, comentó el letrado.

HABLÓ PAMELA FRANCO

Hace unos días y después de guardar silencio sobre el tema, la cantante de cumbia Pamela Franco, en una entrevista en el podcast de Carloncho, reveló que finalmente Christian Cueva le declaró su amor el pasado 31 de octubre, en un show en Santa Clara.

Cuando la artista charla sobre su relación amorosa, ingresó la llamada del jugador quien dijo: “Es parte de la vida, estamos ahí siempre con ella, apoyándola y feliz por eso, feliz por todos sus éxitos (...) Quiero hacer las cosas bien con ella y las cosas bien en mi vida”.