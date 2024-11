Pamela Franco aparece con ecografía tras oficializar su relación con Cueva: "¿de quién es el bebé?"

La oficialización del romance entre Pamela Franco y Christian Cueva sacudió al Perú tras las diversas controversias e infidelidades en la que se encuentran implicadas ambas personalidades.

No obstante, esta mañana salieron a la luz en ‘América Hoy’, unas imágenes en las que se observa a la cantante de cumbia con unos archivos en la mano, entre los cuales se encuentra la ecografía de un bebé.

¿ESTÁ EMBARAZADA?

“¿Si no es ella de quién es el bebé?”, se preguntó Janet Barboza.

Pese a que en dicho programa no confirmaron si la cantante se encuentra en la dulce espera o no, Edson Dávila dio a conocer que la artista se sometió hace poco a una liposucción, por lo que no podría estar embarazada.