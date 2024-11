Christian Cueva declara su amor a Pamela Franco en vivo: "La amo con toda mi alma"

El futbolista Christian Cueva sorprendió a todos al expresar su amor por Pamela Franco, esto luego de demostrar su cariño con un beso durante una presentación de la cantante de cumbia en una discoteca en Ate.

Durante una entrevista en el podcast 'Sin lenguas en los pelos', conducido por Carloncho y Renzo Winder, el futbolista compartió detalles sobre el momento. “Me gusta la música. Me gusta estar feliz la verdad. Por eso estuve ahí con ella [...] estoy feliz por todos sus éxitos”, afirmó Cueva.

El futbolista también explicó que el beso fue espontáneo y que Franco se mostró “tímida” en ese instante. “Ella se me puso tímida. Lo importante aquí es que uno disfrute de los éxitos de Pamela. Es una persona que me gusta mucho, y hoy, por hoy, estoy feliz la verdad”, expresó Cueva.

CONFESIÓN EN VIVO

Para sorpresa de todos, Cueva se declaró en vivo y expresó su amor por Franco: “Quiero decirle que la amo con toda mi alma”, confesó. Franco, visiblemente nerviosa, comentó: “No sé qué decir. Él siempre me pone así. No me desagrada lo que él diga, pero no sé qué responderle”, dijo.