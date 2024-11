Milett Figueroa y su deseo de formar una familia junto a Tinelli: “Me inspira a tener hijos”

La modelo peruana Milett Figueroa, actual jurado del programa argentino Cantando 2024, reveló en una reciente entrevista que ha cambiado su perspectiva sobre el matrimonio y la maternidad tras conocer a Marcelo Tinelli.

La modelo peruana, se mostro muy entusiasmada de tener una familia con el conductor argentino con quien lleva una relación de más de un año. “Nunca me imaginé casada ni con hijos, pero verlo a él tan familiar y tan buen papá me inspira a querer tener hijos”, comentó.

"Él cuando me vio por primera vez se enamoró, dijo que fue a primera vista, yo no le creía para nada, pensé que era un cuento más, pero me lo demostró con acciones, que realmente quería estar conmigo”, dijo en el programa radial del periodista Marcelo Pollino.

DISFRUTAR EL MOMENTO

Milett aseguró que, por el momento, ambos prefieren disfrutar plenamente de su relación sin apresurar decisiones importantes. “Con él ya lo hemos conversado esto y yo me cuido porque para tener un hijo, se tiene que planificar, tiene que haber un momento preciso, que para mí todo se tiene que conversar y planificarse. Hoy queremos disfrutar de nuestra relación, de nuestro presente, de nuestro momento”, recalcó.