Pamela Franco sobre beso de Cueva: "Fue inesperado, estaba palteada y nerviosa'"

La cantante Pamela Franco ha decidido romper el silencio y aclarar el incidente que vivió en el escenario con el futbolista Christian Cueva, quien la sorprendió con un beso durante un show en Santa Clara.

En una reciente entrevista en el programa digital ‘No Somos TV’, Franco explicó los detalles del momento que generó especulaciones y reacciones en redes sociales. La artista quiso despejar rumores sobre una supuesta teatralidad, asegurando que su reacción fue genuina y resultado del nerviosismo.

Durante la entrevista, Franco narró cómo vivió el inesperado acercamiento de Cueva, aclarando que su comportamiento no fue parte de un show planificado. La cumbiambera señaló que la sorpresa y los nervios del momento la desbordaron, resaltando que nunca anticipó un gesto así de parte del futbolista.

“No me imaginé lo que pasó, fue una sorpresa total y no supe cómo manejar la situación”, declaró la artista, enfatizando que no hubo nada armado. “Estaba palteada, estaba nerviosa. Imagínate, no subí a cualquier persona al escenario, sino a alguien de quien se han dicho muchas cosas. La situación me superó”.

El episodio ocurrió mientras Franco interpretaba su popular tema ‘Dile la verdad’. En un momento, Cueva se acercó al escenario, le sujetó el rostro y le dio un beso inesperado, dejando asombrados a los presentes y captando la atención de las redes sociales. Franco, visiblemente incómoda, entregó el micrófono a su equipo y evitó continuar en el escenario tras el gesto del futbolista.

RUMORES DESMENTIDOS

Para Pamela Franco, la situación que vivió en el show ha sido motivo de confusión y especulaciones. La cantante dejó en claro que su respuesta fue espontánea y sin intención de causar polémica. Su reacción, enfatizó, fue simplemente una respuesta a la sorpresa del momento, sin ninguna intención premeditada. “Es totalmente falso que se haya planeado. Fue una sorpresa que no me esperaba y solo atiné a reaccionar como pude”, sostuvo.