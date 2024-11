¿Coincidencia? Pamela Franco oficializa a Cueva el mismo día de su aniversario con Domínguez

Pamela Franco y Christian Cueva se robaron la atención de los internautas este fin de semana largo tras oficializar su romance en show por Halloween, en el que el futbolista le intentó robar un beso a la cantante.

No obstante, los triángulos amorosos parecen no haber desaparecido tras una curiosa coincidencia que advirtió la conductora Janet Barboza.

La popular ‘Rulitos’ afirma que el día en el que Franco oficializó su romance con Cueva, coincide con la fecha de aniversario que tenía su expareja Christian Domínguez.

“Esta oficialización ya estaba planeada, pero lo que me cuentan es que no estaba previsto el chape de Cueva a Pamela. Para mí, Pamela Franco no ha superado a Christian Domínguez porque ella está oficializando a Cueva el 1 de noviembre, en su aniversario con Domínguez”, señaló en el programa que conduce.

YOLANDA MEDINA RESPALDA RELACIÓN DE CUEVA Y FRANCO

Pese a que la cumbiambera se mostró incómoda ante el intento de beso del pelotero; Yolanda Medina, amiga de Franco, respaldó esta nueva historia de amor.

“Ellos son los dueños de sus vidas. Si se aman y han decidido hacerlo público, les deseo lo mejor. No aplaudo nada, simplemente respeto sus decisiones… No vivimos para la gente”, dijo al diario Trome.

Al ser consultada sobre si la expareja de Domínguez está enamorada, respondió que eso se verá evidenciado con sus acciones.

“Asumo que ella demostrará su amor con sus acciones. Tampoco quieran ver a Pamela colgada de él… Que todos hagan lo que sus corazones quieran y sean felices”, añadió.