Pamela Anderson abre su corazón y revela por qué abandonó Hollywood

Pamela Anderson, uno de los mayores símbolos de belleza de los años 90, reveló el motivo que la llevaron a abandonar Hollywood y regresar a su Canadá natal.

La actriz de 57 años sostiene que tomó la decisión de mudarse a Vancouver Island, Columbia, con el fin de hacer una búsqueda hacia su verdadera esencia.

“Fue una manera de realmente mirar mi vida y recordar quién era yo. No lo que otras personas me decían que era”, señaló la artista en una entrevista para la revista Women’s Wear Daily.

La canadiense abrió su corazón y dio a conocer que estaba cansada de que se le definiese por sus acciones y no por quien era.

“Quería que lo que hago me defina... todas estas revelaciones me llegaron en el jardín de rosas”, agregó.

DEPRESIÓN POR CASI DOS DÉCADAS

Por otro lado, Anderson durante el Festival de Cine de Zúrich, donde fue acreedora del Premio Golden Eye, reveló que había estado lidiando con depresión durante casi dos décadas.

“Miro hacia atrás y siento como si hubiera pasado de Baywatch a Broadway. No sé qué pasó en el medio. Es todo un gran borrón”, señaló.

La exestrella de televisión reconoció que ella también participó en la construcción de su imagen, la cual ha sido vinculada a Playboy y sus matrimonios con estrellas de rock.

“La gente tiene esta imagen neumática de mí desde Playboy hasta Baywatch, mis matrimonios con estrellas de rock y todo lo demás. Pero también jugué con la imagen que se creó a mi alrededor. Me alegro de haber hecho todo eso, pero estoy realmente feliz de estar donde estoy ahora”, añadió.

No obstante, la carrera de la actriz está experimentando un renacimiento profesional tras su participación en The Last Showgirl, film dirigido por Gia Coppola, que se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián.

