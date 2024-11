George Clooney hace sorprendente revelación: "Me sentía miserable con el traje de Batman”

Para los fanáticos del Hombre Murciélago, y la critica en general, el actor George Clooney es el peor Batman en el mundo cinematográfico del héroe de ciudad Gótica, y ahora el mismo interprete lo estaría reafirmando.

Como se recuerda Clooney sustituyó a Val Kilmer en la segunda cinta del personaje de DC Comics dirigida por Joel Schumacher, tras el exitoso estreno de “Batman” y “Batman Returns” dirigidas por Tim Burton, pero la capa y la mascara le quedaron muy grandes.

Tras la salida de Kilmer, el director Schumacher contempló la posibilidad de contar con Alec Baldwin para el papel, pero finalmente eligió a Clooney, un actor que por entonces comenzaba a destacar en la industria cinematográfica, pero la elección no fue la más acertada.

Se sentía mal con el traje puesto

Años después de la mala recepción de la cinta “Batman & Robin”, el propio Clooney reconoció su escepticismo sobre el proyecto: “Nunca pensé que ‘Batman y Robin’ fuera a ser una gran película. Pensé que era una gran oportunidad para mí. Y cuando quise darme cuenta, estábamos filmando. El guion no se entendía. Me sentía miserable con el traje, intentando hacer que las escenas funcionasen. Esa no es la forma de hacer una película. El problema es que hizo falta que protagonizase ‘Batman & Robin’ para llegar al punto en el que estoy ahora”.

Cabe señalar que Clooney asumió su responsabilidad en el fracaso cinematográfico de la cinta: “Cuando me dieron luz verde para hacer la película, tuve que adaptar mi forma de pensar. Porque cuando eres actor, estás pensando en conseguir buenos papeles. Dices: ‘¡Ese es un gran papel!’ Y firmas para hacer la película. Solo que ahora, esas películas son aprobadas simplemente porque las estás protagonizando, y cuando salen las críticas, eres responsable no solo de lo que hiciste en la película, sino de toda la película. A partir de ese momento, me di cuenta de que es mi responsabilidad. Si voy a arruinarla, si va a fracasar, será por mi culpa”.