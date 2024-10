Shirley Cherres: gerente la acusa de haberle robado su laptop, celular y tarjetas tras pasar la noche juntos

El gerente comercial Abel González Castañeda denuncia a Shirley Cherres de haberle robado su laptop, celular, billetera con documentos y tarjetas bancarias, después compartir una noche con ella en un bungalow en Cieneguilla.

“Ella llega a las 8 de la noche, pasamos la noche juntos, estuvimos compartiendo en la piscina, tomamos una botella de whisky. Tenía mi laptop, mi celular, mis tarjetas, cuando desperté, no había nada”, señaló el presunto agraviado en el programa de Magaly Medina, el pasado 30 de octubre.

González Castañeda relata que en el transcurso de la noche llegó a perder parcialmente la consciencia, deslizando la posibilidad de haber sido drogado.

“Yo considero que estaba dentro de mis cabales y de la nada, no recuerdo”, agregó.

El sujeto, que asegura que mantenía una “amistad con derechos” con la rubia, sostuvo que, al comunicarse con ella, Shirley habría aceptado el presunto delito. El gerente señala que denunció a la exvedette en la comisaría de Cieneguilla.

“Llegar a este punto es muy complicado, pero al no tener una respuesta de parte de ella... la llamé, conversé con ella, traté de que entendiera lo que está cometiendo, es un delito y tiene que asumir, ella lo aceptó”, agregó.

SHIRLEY CHERRES RESPONDE

Ante estas graves acusaciones, la exvedette dijo al diario Trome que jamás tuvo intimidad con él y que su abogado se encuentra viendo el caso tras acusarla de robar sus pertenencias. Adicionalmente, señala que el hombre "se le mandó" y sospecha que ha dicho todas estas cosas por haberle herido su ego.

“Mi abogado está viendo todo. Él era administrador de un hotel de Santa Eulalia ahí lo conocí con mi ex, hace 2 años, y mantuvimos comunicación como amigos. Me invitó para ver el bungalow, pero estaba medio raro cuando llegué. Nunca he estado con ese tipo, jamás, no sé por qué ha declarado tantas cosas. Sí, se me mandó y le dije que no era mi tipo de hombre, a mí me gustan los chicos guapos, delgados, profesionales y buenas personas, y fue en ese momento cuando se puso violento, lo herí en su ego”, se lee en unas conversaciones que difundió el citado medio.

En dichos chats señala que Abel “tiene que probar cada palabra que ha dicho” y desmintió que hayan tenido una amistad.

"Mira, el hermano del dueño de los bungalows me escribió y me dice que él estaba como loco, que no hay denuncia. O sea, este tipo pudo decir que tenía 20 mil dólares y que yo los tomé, no le voy a permitir a nadie que manche mi imagen que este año he cuidado muchísimo porque estoy trabajando con tres clínicas y otros negocios. Ese señor tiene que probar cada palabra que ha dicho, como te reitero nunca he estado con él, tuvimos una amistad. Además, quiero puntualizar que llegué al lugar a la 1:20 de la madrugada y no a las ocho de la noche como dice este señor, ¿entonces quién miente?", agregó.