Dilbert Aguilar revela amenazas de muerte y extorsiones: "Me dicen que no iré a UCI, sino a un cajón"

El cantante Dilbert Aguilar compartió en una entrevista con Trome detalles sobre las amenazas y extorsiones que enfrenta, mencionando cómo, tras una reciente hospitalización en UCI, continúa recibiendo mensajes intimidantes que le exigen dinero bajo amenaza.

“Me dicen que me van a volar la cabeza, que me van a partir el pecho. Me amenazan diciendo que ya no iré a UCI, sino directo a un cajón”, reveló Aguilar.

EXTORSIONADORES LE PIDEN "APOYO"

Además, comentó que algunos extorsionadores usan un tono “amistoso” para pedirle ayuda, y él, a veces, accede a colaborar. Sin embargo, cuando le exigen pagos como cupos, se niega, lo que desencadena nuevas amenazas.

“A veces te piden colaborar con azúcar, y si puedo, les mando, pero si me exigen un cupo, los bloqueo. Ahí es cuando comienzan las amenazas”, explicó Aguilar.