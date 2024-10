Cueva se victimiza y denuncia a Pamela López por agresión: “me dijeron sacolargo, te dejas pegar”

La abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, dio a conocer que Christian Cueva presentó una denuncia contra su representada por agresión física y verbal.

“Me agredió con fuertes golpes que me afectaron el rostro, causando burla entre mis amistades, me dijeron ‘tu esposa te golpeó, sacolargo, te dejas pegar’, lo cual me perjudicó psicológicamente”, se lee en la denuncia a la que accedió América Hoy.

INCIDENTE EN EL ASCENSOR

Sorprendentemente, el pelotero se describió como la víctima del incidente del ascensor, cuando ambos se encontraban en su departamento en Trujillo.

“La denunciada me gritaba, ofendiendome hasta más no poder, por lo que quise salir del ascensor, pero ella me jaloneaba (...) La denunciada me siguió a recepción y allí de espaldas me agredió causándome golpes”, sostuvo.

“Pretender verme como el culpable, cuando soy víctima de todo esto y no es aceptable que mi persona sea víctima de tratos crueles”, añadió, según el diario Trome.

¿QUÉ PIDIÓ?

El jugador de Cienciano pide medidas de protección para garantizar su seguridad física, psicológica y moral, además del retiro de López “del hogar por el tiempo que la autoridad judicial determine”.

“Solicito que dicten medidas de protección inmediatas para garantizar mi integridad física, psicológica y moral, entre ellas el retiro de la agresora del hogar por el tiempo que la autoridad judicial determine”, se lee en la demanda.