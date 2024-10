Adele rompe en llanto tras ver a Céline Dion entre el público durante su concierto en Las Vegas

Adele no pudo aguantar la emoción tras ver a Celine Dion entre el público durante el concierto que brindó el último sábado en Las Vegas.

La artista británica se encontraba cantando su tema 'When We Were Young', cuando notó la presencia de Dion, que se encontraba en un palco lateral del Colosseum en el Caesars Palace.

Rápidamente, Adele dejó de cantar y se acercó a la intérprete canadiense entre lágrimas, la abrazó y le agradeció por estar ahí.

Por su parte, Dion tampoco pudo evitar emocionarse tras el gesto de la británica, en los videos se le observa limpiándose las lágrimas con un pañuelo.

EMOTIVOS MOMENTOS ENTRE LAS CANTANTES

No es la primera vez que ambas cantantes se demuestran su admiración y cariño. En 2018, Adele asistió a un concierto de Celine Dion en el Colosseum y la visitó tras bastidores.

Luego de este gesto, la intérprete de 'My Heart Will Go On’ compartió en su Instagram una publicación con el siguiente mensaje: “No pude hacer todos mis conciertos, ¡pero me encantó que Adele asistiera a uno de ellos… ¡La quiero mucho!”.

A lo que la británica respondió: “¡Reina Céline! Qué espectáculo, uno de los momentos más destacados de mi vida. Gracias por la atención a tu público y tu increíble sentido del humor. ¡Feliz Año Nuevo, señora!”.