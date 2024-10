¡Alanis Morissette regresa a Lima en 2025! conoce desde cuándo podrás comprar tu entrada

Alanis Morissette, la voz detrás de himnos como Ironic y You Oughta Know, ha confirmado su regreso a Lima tras 20 años de ausencia. Su concierto, parte de su gira mundial 2025, se llevará a cabo el 25 de marzo en Costa 21, en San Miguel. Auspiciado por Radio Oxígeno, el show promete ser uno de los eventos más esperados del año, con una combinación de nostalgia y energía renovada.

REVIVE SUS MAYORES ÉXITOS

La gira mundial de Alanis, que recorrerá Sudamérica y Europa, incluirá un setlist con sus mayores éxitos, además de canciones de su más reciente álbum The Storm Before the Calm (2022). "Estoy súper emocionada de compartir que iré a Sudamérica esta próxima primavera", expresó la artista en sus redes sociales. La última vez que Alanis pisó un escenario en Lima fue en septiembre de 2003, y su regreso en 2025 será un reencuentro esperado por miles de fanáticos.

Morissette es recordada por marcar una generación con su estilo único y sus letras cargadas de emociones intensas. La artista ha ganado múltiples premios Grammy, incluido Álbum del Año por Jagged Little Pill en 1996.

FECHAS DE PREVENTA Y VENTA GENERAL DE ENTRADAS

La venta de entradas para el concierto de Alanis Morissette en Lima arrancará con una preventa exclusiva para miembros de su club de fans el martes 22 de octubre a través de alanis.com. Los clientes BBVA tendrán acceso a una preventa especial los días 23 y 24 de octubre, y la venta general comenzará el viernes 25 de octubre en Teleticket.

Este regreso a Lima promete un espectáculo inolvidable que traerá a la vida todos los éxitos que marcaron la carrera de Alanis Morissette y emocionarán a sus seguidores peruanos.