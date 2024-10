Zayn Malik toma drástica decisión tras la muerte de Liam Payne: "dada la desgarradora pérdida”

Zayn Malik, exintegrante de One Direction, anunció que pospondrá su gira por Estados Unidos tras la muerte de su excompañero Liam Payne, quien dejó de existir a los 31 años luego de caer de un balcón en un hotel de Buenos Aires, Argentina.

"Dada la desgarradora pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la etapa estadounidense de la gira Stairway to the Sky”, se lee en una publicación que realizó en su cuenta oficial de X.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA GIRA?

El cantante británico aseguró que la gira Stairway to the Sky se reprogramarán para enero y que los boletos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas.

“Las fechas se reprogramarán para enero y las publicaré tan pronto como todo esté listo en los próximos días. Sus boletos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. Los quiero a todos y gracias por su comprensión”, agregó.

¿QUÉ DIJO ZAYN MALIK TRAS LA MUERTE DE LIAM?

Luego de darse a conocer la muerte de Payne, Zayn compartió una foto antigua en la se le ve durmiendo en el regazo de su excompañero, junto a un sentido mensaje sobre su fallecimiento.

“Liam, me he encontrado hablándote en voz alta, esperando que puedas oírme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que podíamos tener en nuestras vidas. (...) Cuando tenía 17 años, siempre estabas ahí con una perspectiva positiva y sonríe tranquilizadora y hazme saber que eras mi amigo y que era amado”, se lee en la descripción de su post en Instagram.

En su mensaje lo describió como un hombre “testarudo, obstinado y despreocupado por señalar errores ajenos”, pero reveló que siempre lo respetó “en secreto por eso”.

“Me alegró saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber en qué dirección dirigir el barco a continuación (...) Perdí un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por solo darte un abrazo, una última vez y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y respetaba mucho”, añadió el intérprete de ‘Pillowtalk’.

“No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento en este momento aparte de más que devastada. Espero que donde quiera que estés ahora estés bien y estés en paz y sepas lo amado eres. Te amo hermano”, fue la parte final del mensaje.