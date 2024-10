Pamela López a Christian Cueva: "Conozco mis derechos, fui su esposa, no su amante"

En una reciente entrevista en el programa América Hoy, Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, denunció públicamente que el deportista no ha asistido a las conciliaciones pactadas para definir la pensión de alimentos de sus tres hijos. Además, aseguró que no ha recibido ningún tipo de ayuda económica por parte de Cueva, pese a los años que estuvieron juntos.

Pamela López reveló que Cueva no asistió a las dos sesiones de conciliación que habían acordado para establecer la pensión de alimentos de los menores. Según sus declaraciones, la situación financiera de sus hijos no ha cambiado, pero se debe a su propio esfuerzo y dedicación. "El estilo de vida de mis hijos no ha cambiado, pero no es gracias a él", expresó López, dejando en claro que sigue proporcionando todo lo necesario para su bienestar.

Las declaraciones de López han generado un fuerte debate en los medios de comunicación y redes sociales, pues se trata de una figura pública con gran exposición mediática como lo es Christian Cueva.

LÓPEZ REIVINDICA SU ROL COMO ESPOSA Y MADRE

Durante la entrevista, Pamela López fue enfática al subrayar su rol en la vida del futbolista. "Yo no fui su amante, su novia, su querida, yo fui su esposa y conozco mis derechos", afirmó, dejando claro que no está dispuesta a permitir ningún tipo de menosprecio hacia su persona o el tiempo que compartieron.

A pesar de las dificultades, López aseguró que sus hijos no han visto afectado su estilo de vida y que sigue brindándoles todas las oportunidades para su crecimiento. Su testimonio ha generado una gran expectativa sobre los próximos pasos que tomará en su lucha legal por la pensión de alimentos.