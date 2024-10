Pantera Zegarra revela la insólita cifra que Jonathan Maicelo exigía para pelear contra él

Foto: composición Panamericana. Andina/Captura @No Somos Tv

Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra llevan años en el ojo público por su rivalidad en el mundo del boxeo. Durante una entrevista en el podcast "¿Qué pasó ayer?", Zegarra sorprendió al revelar la exorbitante suma que Maicelo exigía para llevar a cabo la pelea. Según el exchico reality, Maicelo pedía 150 mil dólares.

UN ENFRENTAMIENTO LARGAMENTE ESPERADO

En sus declaraciones, Pantera Zegarra dejó claro que lleva años retando a Maicelo, pero asegura que el pedido económico del ex de Samantha Batallanos ha sido un obstáculo. Zegarra no dudó en subestimar las demandas de su contrincante, afirmando que no necesita grandes sumas para enfrentarlo: "Solo un Gatorade y le saco la m***". Además, aseguró que, independientemente del lugar o el peso, su victoria sería inevitable.

Zegarra también aprovechó para recalcar que la pelea ha sido evitada por Maicelo a pesar de la insistencia de varios promotores y de su propio deseo de enfrentarlo en el ring.

¿CUÁNDO NACE LA RIVALIDAD?

La enemistad entre estos dos deportistas va más allá del deporte. Zegarra explicó que uno de los principales motivos de su rivalidad es el comportamiento de Maicelo frente a las cámaras. Según él, Maicelo se refiere al público con faltas de respeto, lo que para Zegarra es inaceptable, dado que figuras públicas como ellos deben ser ejemplos para los jóvenes.

Zegarra también mencionó que su colega se molesta porque ha criticado su lenguaje y actitud ante las cámaras, algo que considera clave para mantener una buena relación con los seguidores y representar de manera positiva al deporte.