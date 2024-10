Dylan Sprouse derrite las redes con tierno gesto para su esposa Barbara Palvin en desfile de Victoria' Secret

La complicidad entre Dylan Sprouse y su esposa Barbara Palvin se robaron el show durante el icónico desfile de Victoria’s Secret, que sorprendió al público con el regreso de la pasarela de los “ángeles”.

La exestrella de Disney fue consultada sobre si tenía expectativas o interés de ver a otra modelo en la pasarela, a lo que respondió con un tajante “no”, enfatizando que solo le importa ver a su esposa.

"No, no me importa. Solo estoy interesado en ver a mi esposa”, indicó.

TIERNA SORPRESA

Antes del esperado show, el artista dio a conocer que preparó dos carteles de sus mascotas, a las cuales catalogó como “hijos”, porque “pensó que la harían sonreír”.

"No soy bueno con las manualidades, pero imprimí algunos carteles con nuestros hijos. Pensé que le haría sonreír'', agregó, destacando que espera que no la haga llorar porque “es bastante sentimental con estos dos”.

En el show se le observa a Sprouse gritándole “te amo” a la modelo, mientras avanza por la pasarela. Palvin se mostró gratamente sorprendida por el gesto que tuvo su esposo.