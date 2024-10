¡Julián Zucchi al descubierto! actor tiene activo perfil en app de citas: ¿y Priscila Mateo?

El actor argentino Julián Zucchi, conocido por su participación en la televisión peruana, ha sido puesto en evidencia por el programa de Magaly Medina, que reveló que el exchico reality activó una cuenta en la aplicación de citas ‘Bumble’ mientras se encuentra en Japón. Lo que generó controversia fue el hecho de que utilizó su segundo nombre, Guillermo, para registrarse en la plataforma, y el contenido de su perfil, que incluía detalles sobre su vida personal y sus intenciones para citas casuales.

CON CUENTA VERIFICADA

La cuenta de Zucchi en la app de citas no solo estaba activa, sino también verificada, lo que significa que el propio actor debió pasar un proceso de validación de identidad. Este procedimiento involucra la comparación de las fotos de perfil con una imagen en tiempo real, lo que refuerza la autenticidad del perfil. En su cuenta, Zucchi especificaba que no fuma, tiene hijos y no planea tener más, mientras expresaba su interés por relaciones “sin compromiso” y “diversión”. La noticia ha levantado interrogantes, ya que públicamente se sabe que mantiene una relación sentimental con Priscila Mateo.

El reportaje también dejó entrever que el actor podría haber intentado mantener un perfil bajo utilizando su segundo nombre, aunque las fotos y la información en su cuenta coincidían claramente con su vida personal, haciendo difícil negar la veracidad del perfil.

REACCIONES Y EL SILENCIO DE PRISCILA MATEO

Hasta el momento, ni Julián Zucchi ni Priscila Mateo han emitido declaraciones oficiales sobre la situación. Mateo, quien dejó su trabajo en ‘Magaly TV, La Firme’ poco después de hacer pública su relación con el actor, compartió en sus historias de Instagram que está enfocada en la visita de sus familiares, evitando abordar el tema directamente. En sus redes, se mostró agradecida por los mensajes de apoyo y expresó su deseo de mantener la privacidad.

Por otro lado, Zucchi ha continuado con sus actividades en Japón, donde se encuentra explorando nuevas tecnologías para futuros proyectos audiovisuales y trabajando en una próxima obra de teatro. Sin embargo, la aparición de su perfil en una aplicación de citas ha generado dudas sobre la estabilidad de su relación con Mateo y el verdadero motivo de su viaje al extranjero.