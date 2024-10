Christian Cueva controlaría los shows de Pamela Franco, según productor

Los rumores de un posible romance entre Christian Cueva y Pamela Franco han tomado fuerza, especialmente después de que el promotor de eventos Duberli Leiva revelara que fue el futbolista quien negoció detalles de los contratos de la cantante.

CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA EN EL CONTRATO

El empresario, que había contratado a Franco para un show en Puno, explicó que, a pesar de haber pagado un adelanto de 23 mil soles para asegurar la presentación de Franco, recibió una solicitud inesperada por parte de Cueva para aumentar el pago en 2,500 soles adicionales. Según Leiva, el futbolista justificó el cambio debido a costos imprevistos por la distancia y el viaje. “Me dijo que él era quien decidía”, afirmó el promotor y aseguró que Cueva mostró una actitud desafiante.

Explicó que al tratarse de negar al aumento Cueva se molestó: "Me dijo que tenía más poder, que si él quería Pamela Franco no se presentaba y punto. Me amenazó, me dijo: ‘¿Cómo vas a tomar esa actitud? Si tú vas a estar con esa presión, yo tengo más poder y el que va a perder eres tú’”.

Finalmente, la cantante se presentó en el evento, pero con un retraso de 50 minutos, lo que causó molestias entre los asistentes y el promotor, quien señaló que la decisión de subir al escenario dependía del futbolista.

RUMORES DE ROMANCE Y PODER DETRÁS DEL ESCENARIO

Las revelaciones del promotor han despertado suspicacias sobre la relación entre Cueva y Franco, quienes han coincidido en diversos eventos y lugares del país. Recientemente, ambos estuvieron en Machu Picchu al mismo tiempo y, aunque no fueron vistos juntos, regresaron a Lima casi simultáneamente. Luego, las cámaras de Magaly TV La Firme captaron a ambos llegando a la casa de la cantante y saliendo más tarde a una conocida sanguchería.

Hasta el momento, ni Cueva ni Franco han confirmado o desmentido su relación, pero la influencia del futbolista en los contratos de la cantante ha generado intriga sobre la verdadera naturaleza de su vínculo. La situación también ha llevado a cuestionar si Pamela Franco permitirá que su carrera musical sea manejada por alguien sin experiencia en el mundo del espectáculo.