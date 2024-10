Milett Figueroa dice que no ha “conversado” con Tinelli sobre tener hijos: “si Dios me da la bendición, me encantaría”

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue dando de qué hablar; recientemente, la modelo peruana fue consultada sobre si hay planes de tener un hijo con el empresario argentino.

Con franqueza, la nueva integrante del jurado de Cantando 2024 dio a conocer que no ha conversado del tema con su pareja, pero que “si Dios le da la bendición”, le “encantaría”.

"Es un tema muy personal, no lo hemos conversado ni nada, porque estamos enfocados en otras cosas, pero claro que, en algún momento, si Dios me da la bendición de poder hacerlo, me encantaría. Pero todavía no hay una conversación previa", dijo Milett Figueroa, durante el programa, destacando que “un hijo es una decisión muy amplia y profunda”.

SU ETAPA COMO “MADRASTRA”

La modelo peruana también fue consultada sobre su etapa de “madrastra”, como bien se sabe, entre los hijos de Tinelli destaca Lorenzo, un niño de 8 años al que Milett asegura tener aprecio.

"Disfruto mucho de compartir en familia y aprendo mucho", agregó.