Al Pacino confiesa que estuvo cerca de morir por COVID-19: "No vi la luz blanca ni nada"

Al Pacino, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, reveló recientemente que estuvo a punto de morir durante la pandemia de COVID-19 en 2020.

En una entrevista para el podcast The Interview del The New York Times, el ganador del Oscar confesó que, tras sufrir fiebre y deshidratación, su cuerpo llegó al punto de quedarse sin pulso, una experiencia que lo dejó al borde de la muerte.

Durante la entrevista, el actor de 84 años recordó aquel angustiante momento: “Lo que pasó fue que me sentía inusualmente mal. Pedí una enfermera para que me hidratara, pero mientras estaba sentado en mi casa, de repente no tenía pulso”.

Pacino describió cómo, en cuestión de minutos, una ambulancia llegó a su hogar, donde unos seis paramédicos y médicos, con trajes protectores, lo estabilizaron. “Fue impactante abrir los ojos y ver eso. Todos decían: ‘¡Ha vuelto! Está aquí’”, relató.

SU ENCUENTRO CON LA MUERTE

Al ser consultado sobre si tuvo una experiencia cercana a la muerte, Al Pacino negó haber tenido alguna "visión" metafísica. “No vi la luz blanca ni nada. No hay nada allí", mencionó, citando a Hamlet para describir la sensación.

El legendario actor aseguró que la experiencia lo dejó reflexionando sobre la fragilidad de la vida y que nunca pensó que algo así le ocurriría. Afortunadamente, Al Pacino pudo superar ese momento crítico y ahora sigue adelante, incluso preparando su próxima autobiografía, Sonny Boy.