Los jugadores de póker más ricos de Perú te sorprenderán

Para este 2024, en nuestro país más del 90% de la población usa internet a diario, según la Encuesta Nacional de Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este acceso generalizado sumado al desarrollo tecnológico ha propiciado un cambio en los hábitos de la sociedad y, específicamente, en su forma de entretenimiento. Así, se ha creado el entorno perfecto para la proliferación de plataformas digitales, las cuales proporcionan diversión a los usuarios a tan solo unos clics de distancia. De entre todas ellas, en los últimos años han ganado en popularidad los casinos online. Dentro de ellos, destaca el póker, un juego que no deja de crecer en popularidad, tanto en Perú como en el resto del mundo.

Esta realidad a nivel mundial ha permitido que los mejores jugadores cuenten con un renombre que antes solo se le adjudicaba a futbolistas y otros deportistas. En el caso de Perú, tenemos a dos grandes estrellas del famoso juego de cartas que han logrado triunfar en un mercado en el que es difícil hacerlo. Se trata de Yoshiaki Paco y Diego Ventura, dos jugadores que han demostrado que, con las cartas correctas y mucha disciplina, se pueden romper todas las expectativas.

Yoshiaki Paco es, sin duda, uno de los mayores exponentes del póker en Perú. Su historia comenzó, como tantas otras, de manera discreta en pequeños torneos locales. Sin embargo, su salto a la fama llegó en 2022, cuando alcanzó el segundo puesto del Campeonato Mundial de Póker en Las Vegas, un evento que lo catapultó al escenario internacional. Escalando hasta la Gran Final Millonaria con un más que merecido segundo puesto, Yoshiaki obtuvo un premio de más de 100 mil dólares, algo que fue muy sonado en todo el país y, especialmente, entre los más jóvenes.

No obstante, pese a la fantasía de quienes buscan alcanzar su éxito creyendo que se trata de “dinero fácil”, quizás el triunfo de Yoshiaki Paco se deba a la visión que tiene del juego. Para el peruano, el póker es mucho más que un juego de azar. No es ocio ni un pasatiempo, en su agenda no hay lugar para el póker de aficionados y otras disciplinas que se le parezca, para él es una profesión, una que exige (como todas ellas) unos estudios, una habilidad y una experiencia, ya que aunque pueda parecer un simple juego, el póker requiere un conocimiento, como puede apreciarse en portales expertos como askgamblers.com/es/gambling-news/blog/simbolos-cartas-de-poker , en los que jugadores y analistas especializados en la materia, analizan cada apartado y significado del tablero de juego y cartas. Así, con tan solo 28 años, Paco ha conseguido hacerse un nombre no solo por sus premios, sino también por su estilo de juego. Mientras otros jugadores muestran nerviosismo en momentos decisivos, el semifinalista del Campeonato Mundial de Póker ha sabido mantener la calma y tomar decisiones estratégicas que lo han llevado a estar entre los mejores del mundo.

El póker, sin embargo, no es solo cosa de Las Vegas o de los torneos en vivo. Tal y como decíamos, el mundo de los juegos de azar ha experimentado una transformación gracias a la digitalización. Así, a día de hoy, la verdadera mina de oro para muchos jugadores está en el mundo online. Y si hay alguien que lo sabe mejor que nadie ese es Diego Ventura. Este trujillano ha conseguido amasar una fortuna de más de 4.8 millones de dólares con la única compañía de la pantalla de su computadora. Pero no nos equivoquemos, no cualquiera puede lograr esto. Ventura no es un jugador más, sino que tiene una habilidad única que lo ha llevado a adaptarse tanto al póker en vivo como al online, un don que lo ha convertido en uno de los jugadores más camaleónicos de la escena mundial.

Ventura comenzó su carrera como muchos otros: jugando partidas pequeñas, apostando lo justo y con mucho cuidado. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que tenía un talento especial. Su intuición, combinada con un conocimiento profundo de las probabilidades, lo llevó a ganar algunos de los torneos más importantes del mundo online. Ya por el año 2013, el trujillano quedaba finalista del Sunday Million, uno de los torneos más prestigiosos en el mundo virtual del póker, algo que pocos jugadores peruanos han conseguido. Lo impresionante de Ventura es que ha sabido replicar su éxito una y otra vez, demostrando que su fortuna no es cuestión de suerte, sino de una estrategia muy bien pensada.

Su caso y el de Yoshiaki Paco sin duda han servido de ejemplo para muchos peruanos, especialmente para la población más joven, que es la más asidua de este tipo de plataformas. Lo cierto es que el póker en Perú ha crecido de forma considerable en los últimos años. Se estima que, desde el año 2019 hasta la fecha, el país ha experimentado un crecimiento del póker del 20%. Esta tendencia al alza, la cual se ve reflejada a nivel mundial, se ha visto propiciada por factores sociales, como la pandemia Covid-19 o el desarrollo tecnológico. No obstante, los casos de éxito de Ventura y Yoshiaki han jugado un papel protagonista a la hora de eliminar los estigmas sociales que han perseguido desde hace años al famoso juego de cartas.

Pero, aunque Paco y Ventura son, sin duda, los nombres más destacados, no son los únicos peruanos que están dejando huella en el mundo del póker. En la última época, cada vez más jugadores peruanos han logrado hacerse un hueco en los torneos internacionales, ya sea en físico o en plataformas de póker online. De este modo, lo que para muchos era un simple juego de cartas, poco a poco se ha ido transformando en una verdadera oportunidad profesional. Además, las plataformas online han democratizado el acceso a estos torneos, permitiendo que cualquiera con conexión a internet pueda competir con los mejores del mundo sin tener que salir de casa. Todo esto hace prever que el crecimiento del póker no cesará, sino que continuará aumentando en cifras en los próximos años.