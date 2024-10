Katacrist tras coronarse campeón de la Red Bull Perú 2024: “hace menos de 7 días estaba cantando en un carro”

Luego de una intensa noche de batallas, el joven freestyler Katacrist se coronó campeón de la Red Bull Perú 2024 y será el representante de nuestro país en la Final Internacional que se celebrará en España.

"España es otra tarima, un lugar que no conozco, personas que no me conocen. Habrá personas que van a esperar a que pierda contra el favorito, personas que no quieren verme ganar porque no soy de allá, personas que quizá confían en mí, pero no lo suficiente. Lo bueno es que estoy llevando en la espalda a un país, estoy llevando los sueños de una vida, estoy llevando el progreso de personas. Menos de siete días estaba cantando en un carro y hoy estoy acá, sosteniendo un trofeo que es un quinto de mi cuerpo", dijo a RPP.

El joven rapero de 21 años destacó en sus redes sociales que este año fue muy difícil para él, incluso lo describe como “un infierno”; sin embargo, se mostró feliz por porque “ahora las cosas se están dando como las quise”.

“Este año fue demasiado difícil para mí, quienes me conocen sabrán porqué. Pasé el infierno y ahora las cosas se están dando como las quise. Pero la verdad, creo que este es un paso y que depende de mucho más, mi verdadera responsabilidad comienza ahora. No prometeré el mañana, pero les juraré el futuro, porque el futuro es una sucesión y el mañana es un escenario, pase lo que pase, llevo a Perú en la espalda. ¡Nos vemos en España! Y si amas el rap, te invito a juzgar a tu representante con nuevos ojos, ojos que todavía brillan cuando lo expontaneo coincide con la magia y se genera esto...Esto...a lo que llamamos...", se lee en su publicación en Instagram.

SCRAPS SOBRE KATACRIST

Por su parte, Scraps, quien quedó subcampeón en la Red Bull Perú 2024, dio a conocer con una sonrisa y una actitud animosa que se siente feliz por el logro de Katacrist, al que describió como “un digno representante”.

"No puedo estar más orgulloso de Katacrist, tenemos un digno representante. Es una cara nueva, un flow distinto, un ingenio novedoso. Actúen bien y Dios actuará. Sin fracaso no hay victoria. Ustedes no se imaginan cuántas veces Katacrist lo ha tenido que intentar para llegar acá", dijo el rapero de Ica a la prensa.