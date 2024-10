The Beatles: Se cumplen 62 años de su primer single "Love me do"

La historia de la música tiene al 5 de octubre de 1962, como el día que una nueva banda juvenil llamada The Beatles editaba su primer single, obteniendo un gran éxito, pero no exactamente desde su lanzamiento, nos referimos al clásico “Love me do”.

La canción compuesta por John Lennon y Paul McCartney, con su lanzamiento solo llegó al puesto 17º de las listas de ventas, pero marcaría las bases del grupo británico que luego marcaría la historia de la música.

Tres bateristas para la misma canción

Un dato curioso sobre el proceso de grabación de su primer single fue la diversidad de bateristas que tocan en la grabación. Existen tres versiones con tres bateristas distintos.

El 6 de junio de 1962 en la batería grabó la canción Pete Best, el 4 de septiembre fue Ringo Starr, y como el productor George Martin no estaba conforme con su interpretación, el 11 de septiembre con el sesionista Andy White mientras que Ringo fue limitado a la pandereta, siendo esta última versión es la que estaría en su álbum debut de estudio.