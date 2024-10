Shirley Arica relata cómo Pamela López le pidió disculpas por vincularla con Christian Cueva

Shirley Arica reveló que Pamela López, expareja de Christian Cueva, le pidió disculpas por haberla vinculado con el futbolista.

ASÍ FUE SU ENCUENTRO EN UNA DISCOTECA

Arica relata que se encontró de forma casual con ella el pasado 14 de septiembre en una discoteca, ocasión que habría aprovechado López para limar asperezas.

“Me ofreció disculpas y le dije que no había problema. Que yo nunca había tenido nada con su marido”, dijo la modelo en una entrevista para América Espectáculos.

Este encuentro fue descrito como cordial por parte de la modelo, quien asegura que no hay resentimientos de su parte y que incluso, llegaron a bromear sobre el tema.

“Le dije: ‘Te voy a mandar tu carta notarial, Pamela’ ¡rectifícate! Se mató de la risa, son bromas, pero me cayó súper bien”, dijo al citado programa.

Esta resolución de malos entendidos se evidencia en una fotografía que publicó Arica en su Instagram, en la que luce bailando junto con López.

“Miren con quién me encontré ayer”, escribió Shirley, agregando: “Para que vean que no soy rencorosa, quedo ‘clean’”.

ACUSACIONES CONTRA ARICA

El pasado agosto, López expuso una lista de las presuntas amantes que habría tenido Cueva, entre las cuales se encontraba el nombre de Shirley Arica. Los nombres de Melissa Klug, Chris Soifer y Rosángela Espinoza también salieron a relucir en este escándalo.

“Me hubiese gustado que saliera el episodio que grabé en ‘El Valor de la Verdad’ para aclarar muchas dudas, pero lamentablemente no salió. No tuve nada con él porque no me gustó en su momento y menos me va a gustar ahora”, dijo en su momento en redes sociales.