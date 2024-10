Paddington en Perú: en estas locaciones se filmó la nueva película del oso más famoso del mundo

Después de seis años, el oso más querido del cine está de vuelta. “Paddington en Perú” narra el regreso del famoso personaje a su país natal para visitar a su tía Lucy, quien vive en un Hogar para Osos Jubilados. Acompañado por la familia Brown, esta entrega llevará a Paddington por una nueva y emocionante aventura en tierras peruanas.

LOCACIONES PERUANAS ICÓNICAS

La película producida por Studio Canal y dirigida por Dougal Wilson, utilizó lugares emblemáticos de Perú como el Centro Histórico de Lima y Machu Picchu. En la capital, las locaciones elegidas fueron la Plaza Mayor y el malecón de Miraflores. En Cusco, las filmaciones tuvieron lugar en el Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu, el pueblo de Machupicchu y la montaña Huayna Picchu.

¿CUÁNDO SE ESTRENA PADDINGTON EN PERÚ?

Protagonizada por Olivia Colman y Antonio Banderas, "Paddington en Perú" promete ser una película imperdible. El estreno está previsto para el 1 de enero de 2025 en Perú, mientras que en el Reino Unido llegará a las salas el 8 de noviembre. Con un éxito en taquilla que supera los 500 millones de dólares con las dos entregas anteriores, esta nueva aventura está lista para cautivar al público de todas las edades.

OTRAS PRODUCCIONES GRABADAS EN PERÚ

Esta película reafirma la relevancia de Perú como destino fílmico internacional, sumándose a otras grandes producciones como “Transformers: El Despertar de las Bestias”, “Dora y la Ciudad Perdida”, "Street Food Latin America", "Down to earth with Zack Efron", "La Reina del Sur", entre otros.

La producción contó con la asistencia de Film In Peru, un servicio de PromPerú que facilita la filmación de producciones internacionales en el país. Gracias a este apoyo, se gestionaron permisos y visas para el equipo de rodaje en diversas locaciones, resaltando la belleza y cultura peruana.