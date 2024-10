El origen de "Austin 3:16": la frase que catapultó a Stone Cold al estrellato

Durante el evento King of the Ring en 1996, Stone Cold Steve Austin cambió para siempre la historia de la WWE con una sola frase: "Austin 3:16". Tras vencer a Jake "The Snake" Roberts en la final del torneo, Austin pronunció esta famosa línea, que fue una respuesta irónica al estilo religioso que Roberts estaba utilizando en ese momento. El apodo, que al principio no fue comprendido por Vince McMahon, rápidamente se convirtió en un fenómeno entre los fanáticos.

La frase "Austin 3:16" surgió cuando Steve Austin derrotó a Roberts, cuyo personaje citaba con frecuencia versículos bíblicos, como Juan 3:16. Con su característico estilo desafiante, Austin tomó esa referencia y la adaptó a su personaje, burlándose de Roberts y diciendo: "Austin 3:16 significa que acabo de patearte el trasero". Esa simple frase resonó en los fanáticos, quienes empezaron a llevar pancartas con el mensaje al siguiente episodio de Monday Night Raw.

En el documental Mr. McMahon, estrenado recientemente en Netflix, Vince McMahon reveló que en su momento no entendió la referencia y pidió que se eliminara de la portada de la revista oficial de la WWE. Sin embargo, Vince Russo, quien lideraba el proyecto editorial, insistió en que era "dinero", y no se equivocó.

"AUSTIN" SE CONVIERTE EN LEYENDA

Lo que comenzó como una respuesta improvisada terminó marcando el auge de la carrera de Stone Cold. En el podcast Sportskeeda WrestleBinge, Vince Russo recordó cómo McMahon no comprendió el impacto de la frase hasta que los fanáticos comenzaron a llenar las arenas con pancartas de "Austin 3:16". En pocos días, se convirtió en el grito de guerra de una generación de fanáticos de la lucha libre.