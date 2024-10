Los nostálgicos de Rugrats están de enhorabuena: Paramount ha anunciado una nueva película híbrida de acción real con personajes en CGI basada en el exitoso programa de Nickelodeon. Esta nueva versión, dirigida por Jason Moore, traerá de vuelta a Tommy, Carlitos, Phily, Lily y la malvada Angélica, entre otros, interactuando en un mundo real al estilo de Sonic the Hedgehog.

Según los medios Deadline y Variety, la película contará con los personajes animados en CGI mientras el resto del mundo será filmado en acción real.

El guion estará a cargo de Mikey Day y Streeter Seidell, conocidos por su trabajo en Saturday Night Live. La producción estará dirigida por Karen Rosenfelt, junto con los cocreadores de la serie original Arlene Klasky y Gábor Csupó, quienes también estarán involucrados en el proyecto.

Este anuncio llega en un momento de gran expectativa por parte de los fanáticos de la serie que se emitió por primera vez en 1991 y se mantuvo en pantalla durante 13 años, convirtiéndose en un ícono de la televisión infantil. La nueva película busca capturar la esencia de Rugrats, pero con un enfoque moderno.

¿QUÉ ESPERAR DE LA NUEVA PELÍCULA?

Aunque todavía no se ha confirmado la aparición de personajes secundarios como los padres de Tommy o el perro Spike, los protagonistas clásicos estarán presentes. Tommy Pickles y sus amigos vivirán nuevas aventuras en un mundo de acción real, manteniendo el tono de humor y ternura que caracterizó a la serie original.

Este largometraje se suma a las tres películas anteriores de Rugrats: The Rugrats Movie (1998), Rugrats in Paris (2000) y Rugrats Go Wild (2003). El reboot de la serie en CGI, estrenado en 2021 en la plataforma Paramount+, ha demostrado que estos personajes siguen siendo relevantes para nuevas generaciones y que la franquicia sigue viva.