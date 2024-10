Daddy Yankee, Karol G y Bad Bunny se unen en una nueva docuserie sobre el reguetón

Daddy Yankee, considerado uno de los pioneros del reguetón, es el productor ejecutivo de una nueva docuserie que promete explorar a fondo la historia y el impacto global de este género musical.

Reggaeton: The Sound that Conquered the World contará con la participación de icónicas figuras como Karol G, Bad Bunny, Ivy Queen y J Balvin, quienes aportarán su perspectiva sobre la evolución del reguetón desde sus inicios en Puerto Rico hasta su auge internacional.

Con la dirección del puertorriqueño Omar Acosta, nominado cuatro veces al premio Emmy, la docuserie busca narrar cómo el reguetón pasó de ser un movimiento subterráneo a convertirse en un fenómeno cultural y comercial a nivel mundial.

Reggaeton: The Sound that Conquered the World contará con cuatro capítulos donde los artistas más representativos del género compartirán sus historias, experiencias y el impacto que ha tenido el reguetón en la industria musical.

Daddy Yankee, quien es parte crucial de este proyecto, también anunció que está trabajando en su primer libro titulado ReaDY! El Poder de Cambiar Tu Historia, en el que abordará aspectos personales de su vida, ofreciendo lecciones y reflexiones sobre su camino al éxito.

UNA NUEVA MIRADA AL FENÓMENO GLOBAL DEL REGUETÓN

El documental, que se estrena este 3 de octubre en Peacock, promete atraer tanto a fanáticos del género como a quienes buscan conocer más sobre el movimiento cultural que ha revolucionado la música urbana.

Con testimonios de figuras icónicas como Ivy Queen y Bad Bunny, el documental explora los retos y triunfos de este estilo musical que, desde sus orígenes en Puerto Rico, ha conquistado las listas de éxitos en todo el mundo.

Además, con su papel como productor ejecutivo y el reciente anuncio de su libro, Daddy Yankee reafirma su legado no solo como pionero del reguetón, sino como una figura clave en la historia del género y su proyección internacional.