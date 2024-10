Érika Villalobos sobre su nueva relación con Erik Zapata : “Me siento más feliz”

Érika Villalobos, conocida actriz y cantante, ha pasado por un proceso de transformación en su vida personal tras su separación de Aldo Miyashiro.

Después del polémico ampay que involucró a su exesposo con la periodista Fiorella Retiz, la actriz ha encontrado la felicidad al lado de Erik Zapata, su nueva pareja, con quien mantiene una relación a distancia.

En una reciente entrevista con Trome, Érika Villalobos compartió cómo se siente más tranquila y feliz en esta nueva etapa de su vida. “Hoy en día me siento más feliz, con más paz, me conozco mucho más, sé lo que me hace bien y lo que no me hace bien”, comentó la actriz.

Su relación con Erik Zapata, un empresario peruano que reside en Estados Unidos, marcha muy bien, a pesar de la distancia. “Estamos felices”, aseguró.

Villalobos también reflexionó sobre cómo ha priorizado su bienestar personal, alejando todo lo que considera tóxico en su vida y enfocándose en lo que le aporta tranquilidad y crecimiento emocional.

PROTAGONISTA DE UN NUEVO DESAFÍO EN SU NUEVA CARRERA

Además de su nueva relación, Érika Villalobos está centrada en su carrera artística. Actualmente protagoniza la obra teatral La madre, que se presenta en el Teatro de Lucía en Miraflores.

En esta obra, interpreta a una mujer que sufre el “síndrome del nido vacío”, un trastorno emocional que afecta a muchas madres cuando sus hijos se independizan.

Para Villalobos, este rol ha sido un desafío tanto emocional como profesional, ya que su personaje explora las inseguridades que muchas mujeres enfrentan en su vida.

“Es una mujer que dedicó su vida a su esposo e hijos y ahora se siente vacía”, explicó la actriz, quien comparte escena con destacados actores como José Arbulú y Mane Acosta.