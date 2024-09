Rob Van Dam defiende a Vince McMahon del uso de esteroides en WWE: "No es su culpa"

Rob Van Dam, una leyenda en el mundo de la lucha libre, ha sido una de las pocas voces en defender públicamente a Vince McMahon en medio de la controversia por el uso de esteroides y otras drogas en WWE.

Tras el estreno del documental Mr. McMahon en Netflix, Van Dam aseguró que culpar a McMahon por el uso de drogas en los luchadores no tiene sentido, ya que son decisiones personales ajenas al control del empresario.

"EL USO DE DROGAS NO ES CULPA DE VINCE"

En su podcast 1 of a Kind, Rob Van Dam fue claro al expresar que no culpa a Vince McMahon por los luchadores que han consumido drogas o trabajado lesionados. "No entiendo por qué alguien culparía a Vince por las decisiones que tomaron sobre su salud", dijo el luchador. Para Van Dam, la responsabilidad recae en cada luchador y no en McMahon, quien ha sido criticado por su rol en la cultura de la lucha libre.

El excampeón mencionó que algunos compañeros de vestuario se han quejado de haber sido obligados a luchar lesionados, pero él nunca lo hizo. "Si estaba herido, era cosa mía", añadió, reforzando su postura de que las decisiones sobre salud fueron siempre personales.

LA ENTREVISTA POLÉMICA CON BOD COSTAS

Van Dam también habló sobre la famosa entrevista entre Vince McMahon y el periodista Bob Costas para HBO, en la que McMahon fue acusado de no asumir responsabilidad por los luchadores que fallecieron tras el uso de drogas. "¿Cómo puedes responsabilizar a alguien solo porque trabajaron para él?", expresó Van Dam, apoyando la postura de McMahon y criticando la pregunta de Costas.

Aunque Rob Van Dam no justifica la reacción de McMahon en la entrevista, donde lanzó los papeles del periodista, sí cree que las acusaciones hacia el presidente de WWE son injustas.

EL DEBATE SOBRE EL CTE Y LAS NUEVAS MEDIDAS

Rob Van Dam también se mostró sorprendido por las declaraciones de Steve Austin en el documental, quien se mostró escéptico sobre el CTE (Encefalopatía Traumática Crónica) en la lucha libre. Van Dam defendió los estudios recientes sobre las consecuencias de los golpes a la cabeza y las medidas que se han implementado, como dejar de usar sillas en los combates.