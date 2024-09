Hija de Luis Miguel en Cusco: se “enamora” de las “alpaquitas” y disfruta de un choclito

Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel, se mostró emocionada durante su estadía en la emblemática ciudad de Cusco.

La modelo ha estado compartiendo en sus redes sociales diversos momentos de su viaje, destacando la riqueza cultural y los hermosos paisajes de la Ciudad Imperial.

En uno de sus videos reveló que había quedado fascinada con las alpacas, al punto de confesar haber pasado casi dos horas interactuando con ellas.

"Buenos días desde Cusco, Perú. Estoy que no me lo creo. Las alpaquitas, estoy enamorada. (…) Cuando llegué me enamoré. Quiero llevarme una alpaca a mi casa, estoy obsesionada con las alpacas. (…) Tenían que verme ayer. Llegué, tiré todas mis cosas y me fui a convivir con las alpacas como dos horas y mi esposo me dijo: '¿Nos podemos ir ya?'. Lo bueno es que ya sabe qué me puede regalar esta Navidad", se le escucha decir en el clip.

DISFRUTA DE UN CHOCLITO

En una historia de Instagram, mostró su admiración por la gastronomía peruana, destacando el delicioso sabor del choclo.

“Probando esta delicia. El choclo o maíz ha sido cultivado en Perú durante más de 4 mil años. Es un alimento sagrado para la cultura e ingrediente clave en la gastronomía y economía del país hasta la actualidad”, se lee en su publicación.