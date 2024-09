La novia de Mick Jagger responde a quienes critican su relación con el veterano rockero

La canción “40 y 20” de José José les quedo chica a ellos. Si hablamos de uno de los máximos íconos musicales de la historia, no podemos dejar de mencionar a los amores de Mick Jagger, para quien la edad es solo un número.

A su actual novia, Melanie Hamrick, el rockero le lleva 44 años de diferencia y por esto ella es el blanco de muchas críticas.

Ante esto las ex bailarina respondió a las críticas en redes sociales sobre la diferencia de edad entre ambos.

Habló claro sobre su relación con Jagger

Melanie y Jagger se conocieron en febrero de 2014, durante un recital de los Rolling Stones en Tokio al que la bailarina asistía junto a otros compañeros del American Ballet Theatre.

En una entrevista con The Times, Melanie declaró: "No pienso en eso. Todo el mundo va a tener su opinión. Si pensás en la opinión de los demás, no importa en qué punto de la vida estés, vas a tener un problema y vas a analizarlo".

"¿Soy feliz? Sí. ¿Las personas que me rodean son felices? Sí. ¿Estoy haciéndole mal a alguien? No. Entonces que cada uno se ocupe de lo suyo", señaló la novia del líder de los Rolling Stones.