Ángel de Brito arremete contra Milett Figueroa: “Tu único mérito es ser la acompañante de Tinelli”

La tensión estalló en las redes sociales cuando Ángel de Brito, conductor del programa argentino LAM, criticó abiertamente la elección de Milett Figueroa como jurado del programa ‘Cantando 2024’, producido por su pareja, Marcelo Tinelli. Según el presentador, la modelo peruana no tiene méritos para ocupar ese puesto, acusándola de ser parte de un “show” armado por Tinelli para generar audiencia. Estos comentarios desencadenaron una serie de ácidos intercambios en la red social X (antes Twitter), involucrando incluso a la madre de Figueroa.

POLÉMICAS DECLARACIONES EN TELEVISIÓN

El conflicto se intensificó cuando De Brito afirmó en una entrevista con ‘América Hoy’ que Tinelli estaba utilizando a Milett para crear controversia y mantener a la audiencia enganchada. “Marcelo está utilizando a Milett. Sí, completamente. La está usando para generar reality y comentarios”, comentó el conductor, desatando la molestia de la modelo y su madre, Doña Martha Valcárcel. Esta última incluso declaró en Radio Panamericana que Tinelli se había enojado con De Brito por sus afirmaciones, llegando a hablar personalmente con él para aclarar la situación.

Ante estas declaraciones, De Brito no tardó en reaccionar. En su perfil de X, se burló de las palabras de Martha Valcárcel y criticó duramente su actitud. “La suegra de Tinelli cuenta que lo llamó para quejarse de una nota que di en Perú jajajaa”, publicó. Y en un mensaje aún más contundente, agregó: “Está contenta que va a las mansiones de Tinelli y llama para pedir censura. Que manga de fantasmas, agarren la pala PARASITAS!”.

MILETT FIGUEROA ROMPE SU SILENCIO

Luego de varios días de silencio, Milett Figueroa decidió responder a las críticas. A través de sus redes sociales, la modelo cuestionó a De Brito sobre si tenía algún problema personal con ella y le pidió explicaciones sobre su conducta. “Angelito, cuál es tu problema conmigo? Te molesta que me hayan dado una oportunidad de trabajo? O qué es lo que pasa? Me intriga todo esto. Me parece que todo tiene un límite y siempre te traté con respeto”, escribió.

Lejos de calmar las aguas, De Brito respondió de manera desafiante, minimizando la importancia de Figueroa en el programa. “Milett, no sos tan importante como fantaseas. Ningún problema en particular. Solo señaló que sos una paracaidista, que llegó al jurado sin ningún mérito más que ser la acompañante de Tinelli. Una acomodada más. Espero resolver tu intriga. Sino te amplío”, comentó el comunicador, avivando aún más la polémica.