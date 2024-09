Vince McMahon rompe su silencio: ¿Por qué continuó el show tras la muerte de Owen Hart?

El nuevo documental de Netflix sobre la vida de Vince McMahon ha generado gran expectativa al revelar detalles inéditos de su controvertida carrera. Uno de los episodios más impactantes es el trágico accidente que le costó la vida a Owen Hart durante el evento Over The Edge en 1999. McMahon, quien ha sido duramente criticado por su decisión de continuar con el show a pesar del fallecimiento del luchador, finalmente rompió el silencio y explicó su postura en la docuserie.

LA TRAGEDIA EN OVER THE EDGE 1999

El 23 de mayo de 1999, Owen Hart, conocido en ese entonces por su personaje de "Blue Blazer", debía descender desde las alturas del Kemper Arena en Kansas City, pero un fallo en el arnés provocó su caída fatal frente a miles de fanáticos. A pesar de la magnitud de la tragedia, Vince McMahon decidió que el show debía continuar, una decisión que hasta el día de hoy ha sido objeto de críticas y polémica en el mundo del wrestling y más allá.

En el documental, McMahon explicó que el público presente no fue consciente del accidente debido a un 'apagón' en el momento de la caída, ya que se proyectaba un video en la pantalla gigante. “Si el público en vivo hubiera visto lo sucedido, sin duda habría suspendido el espectáculo”, aseguró McMahon, argumentando que su decisión fue tomada en base a lo que consideraba lo mejor para los espectadores y el negocio en ese momento.

EL PESO DE LA DECISIÓN

Bruce Prichard, ejecutivo de WWE, también intervino en la docuserie para señalar que, aunque la muerte de Owen Hart fue anunciada a los telespectadores, no se informó lo mismo a los asistentes en el recinto. McMahon justificó su postura afirmando que los fanáticos acudieron para ver un espectáculo, no para presenciar una tragedia. “Como hombre de negocios, me dije 'Vamos a continuar con el show'”, comentó, reconociendo que la decisión generó un gran número de comentarios negativos.

El episodio recoge también las duras críticas de Bret Hart, hermano de Owen, quien aseguró que McMahon habría detenido el show si se tratara de su hijo Shane. Ante esta declaración, Vince fue categórico: “Si hubiera sido yo el que acabara ‘aplastado en la lona’, querría que el show continuara. Así que sácame de ahí y deja que el espectáculo siga. Lo haría conmigo, incluso en la actualidad”.

UN LEGADO MARCADO POR LA CONTROVERSIA

El accidente de Owen Hart es uno de los capítulos más oscuros en la historia de la WWE y ha dejado una cicatriz profunda en el mundo del wrestling. La decisión de McMahon de continuar con el espectáculo se ha convertido en un tema recurrente de debate y ha impactado su legado como promotor. La docuserie de Netflix ofrece una perspectiva íntima de esta y otras controversias que rodean su carrera, abriendo la puerta a nuevas reflexiones sobre los límites entre el entretenimiento y la tragedia.