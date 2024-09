Oscar D’León: “Quiero seguir cantando 80 años más”

El “Faraón de la Salsa”, volverá al Perú en marzo del próximo año. Oscar de León será una las figuras que serán parte de concierto "Una noche de Salsa 13" y para calentar motores, está es parte de una entrevista que el salsero brindó al medio EFE.

El veterano artista venezolano a sus 81 años reveló que no tiene planes de retirarse de los escenarios y quiere seguir cantando “80 años más”.

No piensa en el retiro

Oscar D’León aseguró que aún no piensa en dejar los escenarios: “Yo me retiro cuando el público lo decida o el mismo destino. Yo quiero seguir cantando si quieren 80 años más, y me preparo para seguir con vitalidad y buena salud”.

El salsero y bajista recordó su trabajo junto a la leyenda de la salsa Johnny Pacheco en la Fania All Star, donde participaron otros legendarios cantantes como Celia Cruz, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Roberto Roena, Ray Barretto e Ismael Miranda, entre otros.

“Fueron muchas anécdotas que vivimos. Afortunadamente, quedan muchos de los que pertenecieron a La Fania y otros que lamentablemente se han ido, pero el espíritu de los que quedan pues hace que tenga relevancia el nombre de La Fania”, manifestó el salsero.

Sobre su regreso al Perú, Oscar D'León expresó su alegría por reencontrarse con su público en el evento que se realizará en el Estadio Nacional de Lima después de 10 años de ausencia.