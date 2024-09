Jonathan Maicelo recibe condena de prisión suspendida tras denuncia de Samantha Batallanos

En un reciente giro judicial, Jonathan Maicelo, conocido boxeador peruano, ha sido condenado a prisión suspendida tras ser hallado culpable de agresión física y psicológica contra su expareja, la modelo Samantha Batallanos.

La sentencia llega después de un proceso legal que capturó la atención del público debido a la naturaleza pública de su relación y los incidentes previos ampliamente cubiertos por la prensa. Batallanos ha expresado sentirse tranquila con la decisión, enfatizando que la justicia le ha dado la razón.

DETALLES DE LA SENTENCIA

El juicio, que culminó con la sentencia de un año y ocho meses de prisión suspendida para Maicelo, también incluye una orden de restricción que prohíbe a Maicelo acercarse a Batallanos.

"La demanda que me hizo, donde decía que nos agredimos mutuamente, fue rechazada, no pasó nada, lo archivaron. Era tonto lo que pedía. Él cumplirá una condena, pero de inhabilitación", mencionó Batallanos en una entrevista para El Popular.

UN ROMANCE BAJO EL ESCRUTINIO PÚBLICO

A pesar de la denuncia y el proceso judicial, Batallanos y Maicelo sorprendieron al público al intentar una reconciliación este año. Aparecieron juntos en varios eventos, lo que llevó a especulaciones sobre el posible abandono de la denuncia.

Sin embargo, Batallanos aseguró que la acusación era una parte crucial de su protección y bienestar. "No se desestimó nada porque era parte de mi protección, yo me sentía más tranquila con la denuncia. Me siento bien ahora, con todo lo que he pasado y vivido he sacado muchos aprendizajes", afirmó.