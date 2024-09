Doña Martita ‘cuadra’ a Janet Barboza y defiende a Milett Figueroa: "Argentina está feliz con ella”

Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, protagonizó un encendido intercambio de palabras por teléfono con la conductora Janet Barboza, luego de que esta última comentara sobre las múltiples críticas que ha recibido la modelo peruana tras su participación en el reality ‘Cantando 2024′ como jurado.

Durante el magazine local, la popular ‘Rulitos’ hizo referencia a los comentarios que realizó el periodista argentino Ángel De Brito.

“Dice que no le encuentra nada a Milett, que está perdida y que no tiene picardía, digamos que en Argentina no la conoce nadie. Se la ha visto nerviosa, eso es cierto”, indicó Barboza.

RESPUESTA DE DOÑA MARTITA

La madre de Milett, fiel a su estilo, no dudó en defender a su hija, alegando que “toda Argentina está feliz con ella” y le recomendó a la conductora que no baje su nivel.

“Eso lo dices tú y las personas que tal vez no le caen simpática. ¿No tiene simpatía? ¿No tiene picardía? Toda Argentina está feliz con ella”, sostuvo Martita, visiblemente molesta.

Pese a que Barboza intentó explicar que muchos programas han puesto en tela de juicio el desempeño de la pareja de Tinelli, la madre de la modelo la cuestionó alegando que estaba teniendo una actitud similar a otra conductora "que no es muy querida", que sería Magaly Medina.

“Las devoluciones que quieran hacer son perfectas, pero Janet me encantaría que no quieras igualarte a una persona que no es muy querida, no bajes de tu nivel”, visiblemente incómoda, le exigió que la dejara hablar con Ethel Pozo.

“Quiero hablar con Ethel, pásenme con Ethel, por favor. Mira, mi amor. Tú sabes cuánto te quiero, sé cómo es tu forma de ser. Así como hablan de ti y de que estás puesta por tu madre, así hablan de mi hija que está puesta por él. Por supuesto que está puesta por él. Qué orgullo que estés puesta por tu madre. Que se aguanten los que les duele”, indicó doña Martha.