Indiana Jones: Su emblemático sombrero alcanza los 630 mil dólares en una subasta

El emblemático sombrero color café que lució el actor Harrison Ford en la segunda entrega de las películas de Indiana Jones se vendió por 630 mil dólares en una subasta.

La subasta, organizada por Propstore atrajo la atención de fanáticos y coleccionistas por igual.

Propstore, una empresa que se dedica a la comercialización de artículos coleccionables de cine y televisión, hizo el anuncio de la venta, de uno de los artículos más representativos del personaje creado por George Lucas.

No esperaban que dieran tanto por el sombrero de “Indy”

“Se esperaba que el sombrero que Ford usó en la película de 1984 “Indiana Jones and the Temple of Doom” alcanzara un precio de entre 250.000 y 500.000 dólares” indicaron en Propstore, pero superó con creces lo esperado.

Cabe señalar que, el sombrero de Indiana Jones no fue el único articulo subastada en dicha subasta, pero si fue uno de los más caros.