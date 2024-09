Samantha Batallanos le echa el ojo a streamer Neutro: le baila, lo besa y coquetea durante transmisión

Samantha Batallanos ha encendido las redes sociales tras mostrar una actitud coqueta con el streamer conocido como Neutro, durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde también compartió pantalla con Emilio Jaime.

“¿Te gusta mi cul..?”, le preguntó la exreina de belleza a Neutro, a lo que él respondió afirmativamente.

Durante la transmisión, Batallanos mostró un evidente interés en el creador de contenido, destacando que cuando lo conoció lo veía más “chibolo”, pero a que ahora lo percibe como un hombre más maduro.

“Cada vez me gustas más (¿Qué te gusta de mí?) Tu estilo, cuando te conocí te veía más chibolo, ahora te veo más hombre, con más cancha”, agregó.

BAILE SENSUAL, BESO Y MÁS

La modelo sorprendió a los internautas tras realizar un baile sensual frente a la cámara, darle un beso en el cuello al streamer y revelar detalles sobre su aumento de bustos.

“Tú me gustas, si no me gustaras, no te coquetearía”, se le escucha decir.

“¿Te gustan los que son de barrio?”, le preguntó el streamer, comentario que fue vinculado con su expareja Jonathan Maicelo.

Su actitud generó diversas reacciones en redes sociales, un grupo cuestionó la actitud desinhibida de la exreina de belleza; mientras que otros la defendieron alegando que es libre de expresar su sensualidad como desee.